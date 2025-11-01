Norma Ríos valoró el rol del Gobernador Dr Gildo Insfrán en el Consejo Regional del Norte Grande

Norma Ríos, presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias de Formosa, destacó el rol del Gobernador de la Provincia, Dr. Gildo Insfrán, como líder político regional y nacional, y valoró su compromiso con una Argentina más inclusiva y con la defensa conjunta de los intereses federales.

Las declaraciones de Ríos se dieron en el marco de la reunión del Norte Grande realizada en Santiago del Estero, que contó con la participación de las diez provincias que integran la región.

Para la empresaria, la presencia del Gobernador Insfrán reafirma el diálogo permanente dentro de la región y fortalece una agenda común que respalda los reclamos ante el Gobierno Nacional, garantizando que las necesidades regionales sean escuchadas.

Finalmente, Ríos resaltó que esta agenda común impulsa la promoción del Norte Grande en la Argentina y en ferias internacionales, permitiendo mostrar el potencial productivo de la región, atraer inversiones, fortalecer la oferta exportable y generar nuevas oportunidades de desarrollo.



