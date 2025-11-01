El próximo remate ganadero se hará en Las Lomitas

Con el acompañamiento del Gobierno de Formosa y la organización de asociaciones de productores paipperos del Bañado La Estrella, el próximo jueves 27 se llevará a cabo un nuevo remate ganadero, en esta oportunidad en la localidad de Las Lomitas.

Así lo anticipó el ministro de la Producción y Ambiente, el licenciado Lucas Rodríguez, quien en diálogo con AGENFOR confirmó: “Organizado por las asociaciones de productores paipperos del Bañado La Estrella y con el acompañamiento del Gobierno provincial, un nuevo remate ganadero se realizará el jueves 27 en el predio de la Sociedad Rural de las Lomitas”.

Según explicó, en vistas del inicio de un ciclo de crecidas del río Pilcomayo y del Bañado La Estrella, “se tienen en cuenta estos tipos de remates estratégicos para que los productores puedan descargar su hacienda y también, de algún modo, sortear este período que en esa zona de la provincia sucede”.

Por otra parte, en referencia a las mediáticas denuncias que realiza el senador libertario Francisco Paoltroni, el funcionario dilucidó que “solamente está persiguiendo algún fin político mediático y no en definitiva para lo que lo votó la gente, que es para solucionar los problemas que existen”.

“La verdad a medias no es verdad, porque termina siendo una mentira –esclareció-. Y lo que vemos en la provincia es cómo en muchos de los mataderos municipales ha sido financiada su remodelización por parte del Gobierno de la provincia”.

En ese sentido, mencionó, por ejemplo, “al de El Colorado, el de Villa Dos Trece o el de Ingeniero Juárez”, así como “el matadero que se viene construyendo con un avance muy importante en Ibarreta, en la ruta provincial 27 sur, a dos kilómetros de la localidad, que puede ser modular y elevarse a categoría de frigorífico”.

Ello evidencia que “el Gobierno de Formosa está comprometido con la salud de la comunidad formoseña”, lo cual también “se ve en la monumental obra pública vinculada a la salud, con los centros de atención primaria, con los nosocomios de cabecera, los hospitales interdistritales y los de alta complejidad. Todo eso es salud pública”, subrayó.

Al contrario, repudió que el senador por la minoría Paoltroni “busca llevar agua para su propio molino”, lo cual “deja entrever que persigue fines políticos individuales y no el bienestar de la comunidad”, cerró.



