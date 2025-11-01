Salud Pública: Cirugía de Bocio Endotorácico en el HAC

El Hospital de Alta Complejidad (HAC) se consolida como referente provincial en cirugías de alta especialización, ofreciendo a los pacientes la posibilidad de recuperar su calidad de vida a través de intervenciones complejas realizadas por equipos multidisciplinarios.

El Servicio de Cabeza y Cuello del hospital brinda atención especializada en patologías endocrinas y oncológicas, con un enfoque que va más allá del tratamiento quirúrgico. El equipo acompaña al paciente durante todo el proceso, atendiendo tanto su salud física como emocional.

Al respecto, el doctor Facundo Vallejos Arce, especialista en Cirugía de Cabeza y Cuello expresó: "Nuestro objetivo es proveer una atención de excelencia con máxima seguridad, mediante diagnósticos precisos y tratamientos personalizados adaptados a cada paciente".

En este sentido, el equipo realizó con éxito tres procedimientos de extracción de bocio endotorácico, uno de ellos con la participación del Servicio de Cirugía Cardiovascular y el trabajo multidisciplinario con el Servicio de Endocrinología.

Esta condición se produce cuando la glándula tiroides crece anormalmente y desciende hacia el tórax, comprimiendo la tráquea y dificultando la respiración del paciente. Los síntomas incluyen dificultad respiratoria progresiva, sensación de ahogo, tos persistente y silbidos al inspirar.

Si bien en la mayoría de los casos el bocio se extrae mediante una incisión cervical, cuando se encuentra muy profundo o compromete estructuras torácicas, se requiere una esternotomía parcial para garantizar una extracción segura.

"Es una cirugía compleja que permite aliviar la compresión y recuperar la respiración normal. Cuando se realiza en centros especializados como el nuestro, los resultados son excelentes", destacó el profesional.

Gracias al equipamiento de última generación y al compromiso del Gobierno provincial con la salud pública, el Hospital continúa devolviendo calidad de vida a todos los pacientes que requieren intervenciones de alta complejidad.



