Barrio 28 de Junio: Aprehendieron a mujer por su presunta participación en la captación de menores de edad con fines sexuales

• Por el caso, tomó intervención el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4

Integrantes de la División Investigación del Cibercrimen, dependiente de la Dirección General Policía Científica, secuestraron un teléfono celular y detuvieron a una mujer acusada de participar en la captación de menores de edad, a través de medios electrónicos con fines sexuales, bajo la modalidad conocida como “Grooming”.

El caso se conoció cuando una madre denunció que su hijo recibía contenidos sexuales desde un número desconocido, con el fin de persuadirlo para mantener un encuentro íntimo.

Ante esta situación, los policías iniciaron de inmediato la investigación mediante la utilización de herramientas tecnológicas para la obtención y resguardo de los elementos probatorios.

Los datos obtenidos fueron puestos a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, a cargo del Dr. Marcelo López Picabea, quien ordenó el allanamiento.

La medida judicial se concretó el miércoles último y estuvo a cargo de efectivos de la División Investigación del Cibercrimen, en una vivienda ubicada en el barrio 28 de Junio, donde detuvieron a la sospechosa y secuestraron un celular que interesa en la investigación.

La detenida y el aparato de comunicación móvil secuestrado fueron trasladados hasta la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia provincial.



