Sábado con dos propuestas deportivas: Atletismo y natación





Este sábado 29, en la Piscina Olímpica Climatizada y en la Pista de Atletismo del Centro de Educación Física Nº 1, situadas en la ciudad capital, la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria, llevará a cabo dos actividades deportivas.

Se tratan de la Competencia Provincial de Atletismo que será a partir de las 7.30 horas y del Torneo Máster de Natación a las 14.30 horas, informó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el director de Recreación Comunitaria, el profesor Daniel Leguizamón.

Al brindar información de las propuestas, en cuanto al Primer Provincial de Atletismo” e informó que “varios equipos del interior provincial ya confirmaron presencia”.

Las categorías a competir serán Sub 13 y Sub 15, tanto de sexo masculino y femenino.

Respecto de la competencia de nado, esbozó “estar muy contento” e indicó que se “contará con la participación de varios nadadores de 15 años en adelante” e incluirá “todos los estilos de nado”.

En relación a los horarios, explicó que para el sábado se espera que la temperatura sea más agradable, pero de igual manera se priorizó realizar la competencia de atletismo bien temprano y dejar la de nado a la siesta, ya que el natatorio se encuentra en un lugar cubierto, y la piscina al ser climatiza cuenta con la temperatura adecuada.

“Todo el equipo de la Secretaría se está preparando para vivir esta jornada que se convertirá en un gran fin de semana y es por ello que dividimos las competencias en dos espacios, para que todo el personal esté disponible en ambas propuestas”, cerró.



