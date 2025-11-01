Recuperaron una camioneta sustraída en La Plata

Además, un hombre fue detenido y se secuestraron dominios falsos

Integrantes de la Subcomisaría Subteniente Perín recuperaron una camioneta y detuvieron a su conductor por evadir un control vehicular en la Ruta Provincial N° 21, de la Colonia San Carlos.

Después se determinó que el rodado tenía pedido de secuestro vigente por “Hurto agravado” en La Plata, provincia de Buenos Aires.

El procedimiento se registró alrededor de las 5:40 horas del viernes último, cuando personal de la Subcomisaría Subteniente Perín realizaba tareas de control vehicular sobre la mencionada arteria provincial.

Durante esa actividad preventiva, arribaron unas cinco camionetas a gran velocidad e incurrieron en maniobras evasivas para transponer el control, al punto que los uniformados tuvieron que correrse para no ser embestidos.

De inmediato, los policías iniciaron el seguimiento discreto de los vehículos, tratándose de tres camionetas Volkswagen Amarok y dos Toyota Hilux, quienes se dirigían hacia la Colonia Alto Alegre.

Los integrantes de la fuerza alertaron a las demás dependencias policiales de la zona vía radial, mientras que se alcanzó a seguir a dos de las camionetas involucradas por la Ruta Provincial N° 25, hacia la localidad de Potrero Norte.

Tras el seguimiento discreto, se continuó hasta llegar a Potrero Norte, donde una Toyota Hilux perdió el control debido a la rotura de las cubiertas de las ruedas y detuvo su marcha.

Luego los auxiliares de la Justicia pusieron bajo custodia al conductor y observaron que el vehículo no contaba con los asientos traseros, lo que dejó en evidencia que se trataba de un vehículo utilizado para el contrabando; mientras que también se hallaron dos patentes dentro de la camioneta.

Al lugar llegaron miembros de la Delegación de Policía Científica Pirané y, en presencia de testigos, realizaron la verificación física del rodado, determinando que los códigos alfanuméricos que identifican al motor, chasis, sticker de seguridad, plaqueta identificatoria y grabado de cristales son originales de fábrica y no presentan signos de modificación y/o adulteración.

Pero la verificación de las chapas patentes determinó que son apócrifas, dado que no cuentan con las características de las expedidas por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios.

Tampoco estaban los asientos de los acompañantes del conductor y se hallaron contenedores vacíos de cigarrillos de origen extranjero.

Mediante la verificación de datos del vehículo y el conductor, se estableció que la camioneta registra pedido de secuestro activo desde octubre último en una causa judicial que lleva adelante la Comisaría de La Plata por “Hurto agravado”.

Todo el procedimiento realizado fue informado al juez de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, Marcelo López Picabea, quien dispuso el inicio de la causa judicial y se notifique su situación legal al imputado.

En consecuencia, todo fue trasladado hasta la dependencia policial y tanto el detenido como el secuestro quedaron a disposición de la Justicia provincial.



