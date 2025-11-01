Motociclista falleció tras una colisión con una camioneta en Las Lomitas

Sucedió a la altura del kilómetro 1.465 de la Ruta Nacional 81

Un motociclista de 51 años falleció tras ser embestido por una camioneta Ford Ranger conducida por una mujer en la Ruta Nacional 81, a la altura de la localidad de Las Lomitas.

El siniestro vial se registró este viernes último, alrededor de las 17:10 horas sobre la mencionada arteria nacional, acceso este, a la altura del kilómetro 1.465.

De inmediato, efectivos de la Comisaría Las Lomitas y de la Unidad Regional Cinco se dirigieron al lugar y constataron el trágico hecho de tránsito.

El personal médico del hospital local examinó al conductor de la moto, que ya no tenía signos vitales.

El caso fue informado al Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial, que ordenó las diligencias a seguir.

La Delegación de Policía Científica realizó las actuaciones procesales y determinó que la camioneta Ford Ranger, conducida por una mujer, circulaba por la mencionada arteria nacional de Oeste a Este y, por cuestiones que se investigan, se produjo la colisión contra la motocicleta Corven de 110 cilindradas, que se desplazaba en el mismo sentido y resultó embestido de atrás.

El cuerpo del occiso fue trasladado por personal del Destacamento de Bomberos hasta la morgue del hospital, en tanto ambos rodados fueron secuestrados y trasladados hasta la dependencia policial junto a la conductora.

La víctima fue identificada como Roberto Carlos Palomo y su cuerpo entregado a sus familiares para las exequias.

En consecuencia, se inició una causa judicial caratulada “Homicidio artículo 94 Bis del Código Penal Argentino”, y la conductora de la camioneta fue notificada de su situación legal, quien continuó según lo dispuesto por la Justicia provincial.



