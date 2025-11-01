Recuperaron un vacuno, secuestraron un arma de fuego y detuvieron al presunto autor

• Fue sustraído en una zona rural y se secuestraron un revólver, dinero en efectivo, un caballo y elementos de ensillado

Integrantes de la Sección UEAR Unión Escuela detuvieron a un hombre durante un procedimiento realizado en zona de campos ubicada entre Las Choyas y El Pavao.

El procedimiento se inició tras la denuncia realizada por la sustracción de animales y de

inmediato seis policías montados se dirigieron al lugar y, tras recorrer varios campos, ingresaron a un predio donde había sido vista por última vez una vaca con un ternero al pie.

En el lugar, los policías interceptaron al sujeto que se trasladaba en un equino y portaba un revólver en su cintura. Ante su marcado estado de nerviosismo, se realizó un rastrillaje en inmediaciones al monte cubierto de palmas, encontrándose a pocos metros una vaquilla atada, con la marca y señal perteneciente a la dueña del campo donde trabaja el denunciante.

Frente a los indicios de responsabilidad penal, se procedió a la detención del sospechoso y durante el cacheo de seguridad hallaron en su billetera la suma de 660.000 pesos, cuya procedencia no pudo justificar.

También se concretó el secuestro de: un revólver calibre 38 milímetros, cinco cartuchos calibre 38 milímetros, un ensillado completo, un caballo, 660.000 pesos en efectivo y una vaquilla recuperada.

El procedimiento fue informado al Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial y al fiscal; mientras la investigación continúa a fin de esclarecer el ilícito. (Con foto)








