La Policía detuvo a un hombre y secuestró dólares

• El imputado huyó hacia una zona de monte y fue aprehendido en un camino vecinal de la Colonia Loro Cué

Efectivos de la Subcomisaría Tres Lagunas aprehendieron a un hombre involucrado en una causa por hurto y concretaron un allanamiento en la localidad de El Espinillo, que permitió el secuestro de dólares.

El procedimiento se llevó a cabo en el marco de una causa judicial, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Clorinda.

Tras tareas investigativas y recorridas por la zona, a las 15:00 horas se dio cumplimiento a la orden de allanamiento en un establecimiento rural ubicado en Colonia Loro Cué, propiedad de un hombre de 59 años.

El lugar se encontraba sin moradores y, en presencia del propietario y testigos, se realizó la requisa sin que se encuentren elementos vinculados al hecho.

Durante el procedimiento, una mujer hizo entrega voluntaria de 200 dólares que había recibido del imputado el día anterior para su cambio a moneda nacional, procediéndose al secuestro del dinero bajo formalidades legales y con la intervención de la Policía Científica.

En medio del allanamiento, el imputado huyó hacia una zona boscosa y se estableció que el hombre había entregado 200 dólares en un corralón local para la compra de materiales, dinero que fue secuestrado.

También otra mujer entregó USD 500 que había recibido del mismo sujeto en concepto de pago por la compra de un terreno.

Finalmente, y tras un operativo de búsqueda, el sujeto fue aprehendido en un camino vecinal de la Colonia Loro Cué y trasladado a la dependencia policial, donde se lo notificó de su situación legal.

En total, se logró el secuestro de 900 dólares, mientras que en sede policial el damnificado reconoció el dinero como de su propiedad y los recuperó, según lo dispuesto por la autoridad judicial.

Las diligencias procesales continúan en el marco de la investigación, a fin de dejar debidamente esclarecido el caso.



