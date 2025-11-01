La Policía recuperó un motor de lancha

• Se concretó durante la investigación de una causa por “Hurto”

Personal de la fuerza provincial secuestró un motor Yamaha de una embarcación, denunciado como sustraído de una vivienda ubicada entre las calles José María Amor y Santos Marighetti, de esta ciudad.

El caso tuvo lugar días atrás cuando se tomó conocimiento del ilícito perpetrado en un inmueble del barrio Virgen de Lourdes.

Tras el trabajo de campo, integrantes de la brigada investigativa de la Delegación de la Unidad Regional Uno en el Distrito Cinco recuperaron el motor fuera de borda, adquirido de buena fe por una mujer, quien al tomar conocimiento de su procedencia ilegal lo entregó en forma voluntaria a los uniformados.

El hecho fue puesto en conocimiento del juez de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, Dr. Marcelo López Picabea, quien dispuso que se labren las actuaciones y se haga entrega del motor al damnificado.

Las tareas investigativas continúan para lograr la detención de los presuntos autores del ilícito.



