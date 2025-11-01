• Fueron en distintas intervenciones realizadas en la ciudad de Formosa

Integrantes del Departamento Informaciones Policiales arrestaron a dos hombres involucrados en diferentes ilícitos y secuestraron tres armas de fuego, en el marco de diversos procedimientos.

La primera intervención se concretó el martes último, cuando policías de la División Delitos Complejos realizaban tareas investigativas por un caso de “Abuso sexual con acceso carnal”, en el barrio Fray Salvador Gurrieri.

En ese contexto, secuestraron un revólver perteneciente al acusado, arma de fuego entregada de manera voluntaria por su pareja; mientras que el presunto autor permanece prófugo y su detención sería inminente.

El segundo procedimiento se registró en la mañana del miércoles e incluyó un allanamiento en el barrio 28 Viviendas, mediante una investigación impulsada por efectivos de la División Delitos Complejos por una causa de “Estafa”.

En el lugar secuestraron una escopeta doble caño calibre 16 y detuvieron a un hombre de 47 años.

Por su parte, el tercer caso se produjo alrededor de las 14:00 horas del mismo miércoles, cuando miembros de la Sección Robos y Hurtos realizaban recorridas preventivas por el barrio 28 de Junio.

Al llegar frente a la manzana 23, observaron que un hombre que caminaba de manera sospechosa y llevaba un bolso.

Tras demorarlo y verificar su contenido, encontraron un revólver y un frasco con cartuchos aptos para el disparo.

Todos los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial, se realizaron las actuaciones procesales y la notificación de los detenidos de su situación procesal, todo a disposición de la Justicia provincial. (Con foto)












