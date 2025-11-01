Realizaba maniobras peligrosas y secuestraron su moto

• Es un adolescente que conducía en forma temeraria

Efectivos de la Zona 8 del Comando Radioeléctrico Policial retuvieron a un joven de 17 años y secuestraron una motocicleta en la que se desplazaba por la avenida Soldado Formoseño en Malvinas, a gran velocidad, de manera imprudente, sin respetar las normas de tránsito.

El procedimiento se concretó el miércoles último, alrededor de las 23:00 horas, cuando los uniformados realizaban tareas preventivas en la zona.

Al llegar a la intersección con la calle Armando de Vita y Lacerra, los policías detectaron que un motociclista a bordo de una Honda Wave se desplazaba de manera peligrosa y levantaba la rueda delantera de la moto.

Esa maniobra imprudente es conocida como "willy" o "caballito" y además de incurrir en esa falta a las normas viales, también circulaba a mucha velocidad (picada) y tenía el caño de escape libre, lo que generaba mucho ruido y molestias a los vecinos del sector.

A todo esto, el personal policial le explicó al infractor las consecuencias legales y los riesgos de las maniobras temerarias en las que incurrió y llamó a su madre, a quien se le hizo entrega de su hijo en carácter de guarda tutelar.

La motocicleta fue secuestrada y trasladada a la Subcomisaría República Argentina, donde se iniciaron las actuaciones por las transgresiones cometidas.







