UDA en Estado de Alerta | "Vamos a presentar en el Consejo de Mayo nuestra oposición al proyecto de Ley de Libertad Educativa"

El Secretario de Políticas Educativas de la CGT y titular de la UDA, Sergio Romero, manifestó hoy su "rechazo absoluto al proyecto de reforma educativa que obra en nuestro poder y circula en los medios" y que "lo primero que vamos a presentar es nuestra disidencia en el Consejo de Mayo a través de nuestro representante de la CGT".

“El proyecto serrucha el sistema educativo: lo derriba para reemplazarlo por otro con tintes de privatización, confesionalidad, destrucción de la carrera docente, pérdida de estabilidad y una quita total de financiamiento, en otros temas sensibles”, explicó. Y agregó: “buscan instalar la educación como un servicio esencial con el evidente propósito de generar condiciones que vulneren derechos laborales y salariales y, en definitiva, la calidad educativa”.

“Esta ley va a destruir el ya desgarrado tejido social, generando un impacto negativo a mediano plazo difícil de dimensionar”, apuntó Romero, y finalizó diciendo que “el Estado Nacional no puede correrse de responsabilidades indelegables que debe asumir con madurez”.