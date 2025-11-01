Detuvieron a un peligroso sujeto y secuestraron marihuana en María Cristina

• Fue durante recorridas preventivas en una comunidad del oeste provincial

Efectivos de la Subcomisaría María Cristina detuvieron a un joven de 26 años con marihuana, que también registraba pedidos de detención por “Robo calificado con el uso de arma” y “homicidio en ocasión de robo”, con intervención de la Justicia de la provincia de Salta.

El procedimiento se concretó el miércoles último, cuando integrantes de la fuerza provincial realizaban patrullajes en la mencionada comunidad y aprehendieron a un sujeto que intentaba ingresar a una casa, con claras intenciones delictivas.

En medio de la intervención, constataron que el individuo tenía en su poder un envoltorio con marihuana.

La sustancia fue secuestrada tras las pruebas de orientación química realizadas por personal de la Delegación Drogas Peligrosas de Palmar Largo.

Los datos del detenido fueron corroborados en el Sistema Informático Policial, en conjunto con personal de la Oficina de Convenio Policial y se comprobó que tenía pedido de captura en varias causas judiciales con intervención del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Tartagal de la provincia de Salta.

De esa forma, se constató que está imputado por “Incidente de procedimiento agravado”, “Encubrimiento agravado”, “Robo calificado con el uso de arma” y “Homicidio en ocasión de robo”, generándose un expediente por separado para su debida notificación ante la Justicia.

A todo esto, el sujeto quedó detenido por la tenencia de sustancias prohibidas y quedó alojado en una de las celdas, a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional Las Lomitas. (Con foto)



