Progresar Obligatorio: Recuerdan que hasta el 30 de noviembre se puede subir el certificado de extensión formativa para cobrar la beca

La coordinadora del Área de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Cultura y Educación, Érika Stock, recordó que “este año, los estudiantes beneficiarios de la Beca Progresar Obligatorio tienen que hacer una extensión formativa brindada por el MCyE para acceder al cobro”.

Explicó que este requisito fue implementado por el Gobierno nacional de Javier Milei y que consiste en “realizar un taller, recibir el certificado, subirlo a la plataforma y ser certificado por el director del establecimiento escolar. Una vez realizados todos estos pasos, recién tiene validez. Hay tiempo hasta el 30 de noviembre y no habrá extensión de fecha”.

“En el caso que el estudiante no lo realice, se le van a suspender el pago de diciembre y de enero, así también si el 1° de febrero debe algún espacio curricular, se le vuelve a cortar la beca, es decir, tampoco cobraría lo que sería febrero y marzo”, agregó.

Por ello, Stock pidió a la comunidad estudiantil que “si no sabe cómo realizar el taller, pidan ayuda al referente de Progresar de su escuela”.

En cuanto al monto a cobrar, señaló que “desde que asumió este Gobierno nacional, el pago sigue siendo de 35 mil pesos, pero en mano el beneficiario cobra 28 mil, ya que le retienen el 20%. Si cumplen con los requisitos de la extensión formativa y de aprobar todos los espacios curriculares, lo retenido se le abonará en marzo junto con la última cuota”.

Informó que “en Formosa hay 15.368 becarios y hasta el momento alrededor de 3200 estudiantes han subido el certificado”, lamentando “a nivel país es mucho más bajo el porcentaje”, lo que significa que “este nuevo requisito es totalmente negativo”.

“Evidentemente, lo único que están queriendo con esto es cortar definitivamente las becas”, advirtió.

Por último, solicitó a los estudiantes que si el referente institucional del Progresar no les puede dar una solución a algún problema que se les presente, que “se comuniquen con nosotros, así aplicamos todo lo que tengamos a nuestro alcance para solucionar las diferentes situaciones que vayan apareciendo”.



