En diciembre, el Centro Comunitario del barrio La Nueva Formosa cumple seis meses de acompañamiento a los vecinos

En el marco del Estado provincial presente en los barrios, el Centro Comunitario del barrio La Nueva Formosa cumplirá el próximo 5 de diciembre seis meses de funcionamiento, brindando un sinnúmero de actividades y prestaciones a los vecinos de esa barriada y zonas aledañas.

La encargada del lugar, Anahí Romero, hizo un pequeño balance de este primer semestre, en donde, según pudo saber la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), destacó “la aceptación de todas las personas que asisten, que son desde niños a adultos que vienen a participar de las distintas ofertas que tenemos”.

Actualmente, informó que trabajan “con diez organismos del Estado y somos más de 100 personas las que estamos al servicio de la gente. Tenemos actividades de arte y cultura, deporte y recreación, atención al público, capacitación y formación, espacio de escucha, entre otros, sumando en este tiempo un total de 45 propuestas”.

“Tratamos de que todas las áreas gubernamentales se sumen al Centro Comunitario con lo que cada uno pueda brindarle al vecino”, indicó, explicando que el objetivo es brindar “un espacio propicio y coordinar la acción para que se puedan realizar de manera organizada todas las actividades en agenda”.

En ese sentido, mencionó que en ese espacio cuentan con el gimnasio terapéutico, al cual concurren adolescentes, jóvenes y adultos mayores, también clases de zumba, la feria paippera que se realiza los días viernes, así como la feria barrial con los emprendedores ofreciendo sus productos.

Subrayó que “los vecinos ya tienen al Centro como un espacio de referencia en donde pueden ir a plantear cualquier tipo de situación, porque el equipo de coordinación interviene determinando cuál es el área idónea que debe interceder para poder resolver”.

Cabe recordar que se encuentra abierto de lunes a viernes, desde las 7 hasta las 22.30 horas, y los sábados de 8 a 18 horas. Y adelantó que de cara a la temporada veraniega “ya estamos programando las actividades”.

Finalmente, puso en valor al Modelo Formoseño conducido por el gobernador Gildo Insfrán, porque “es debido a sus políticas públicas que existe este Centro Comunitario, abierto a todo el público con propuestas totalmente gratuitas”.



