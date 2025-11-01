El gobernador Insfrán compartió una cena con la familia policial

En virtud del 65° aniversario de la Policía Provincial, el gobernador Gildo Insfrán compartió, en la noche de este viernes 21, una cena de camaradería con personal policial y sus familias.

“Compartimos la cena de camaradería por el 65° aniversario de la Policía de la provincia de Formosa”, destacó el primer mandatario.

En ese marco, agradeció “a cada personal policial por su compromiso y profesionalismo en el trabajo diario y a sus familias, por el acompañamiento permanente”.

Acompañado por el vicegobernador Eber Solís y otras autoridades tanto provinciales como policiales, el Gobernador participó de “una noche cargada de emoción y de profundo sentido de pertenencia”, que fue coronada con un espectáculo musical brindado por el cantautor formoseño Hernán Arias.

Cabe recordar que el pasado lunes 17, el titular del Poder Ejecutivo Provincial presidió el acto homenaje que se realizó en el Estadio Cincuentenario de la ciudad capital.

“Una comunidad organizada se construye sobre la base de la protección que les debe brindar la institución policial a sus habitantes, vivan donde vivan; garantizar la protección de los vecinos es la función esencial del policía, porque su sola presencia debe ser sinónimo de seguridad, orden y tranquilidad”, se puso de resalto en la ocasión.







