Pirané: Recuperaron otra motocicleta con pedido de secuestro

• Fue durante recorridas preventivas

Efectivos de la Comisaría Pirané secuestraron una motocicleta Motomel S2, con pedido de secuestro vigente en una causa judicial por “Hurto”, en el barrio 20 de Junio de esa localidad.

El miércoles último, alrededor de las 18:00 horas, los uniformados realizaban recorridas preventivas por el pasaje Camerún y calle Venezuela.

Allí observaron una moto y mediante la verificación de los números de motor y chasis con la base de datos de la Dirección General de Informática, se estableció que el rodado está involucrado en una causa judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

Después llegó a la comisaría un joven de 20 años y manifestó que adquirió la motocicleta de buena fe.

El rodado fue trasladado hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial. (Con foto).







