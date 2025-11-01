Comisaría Laishí: Policías extinguieron el incendio de una vivienda

• Afortunadamente no se registraron personas lesionadas

Efectivos de la Comisaría Laishí extinguieron el incendio de una casa ubicada en calle 20 de Junio de la mencionada localidad y evitaron que el fuego se propague a otros inmuebles, mientras que la inspección de los integrantes del Cuerpo de Bomberos estableció que se trató de un hecho intencional.

El siniestro se produjo el miércoles último, alrededor de las 07:05 horas, en un inmueble desocupado y los policías de la dependencia acudieron de inmediato e iniciaron las tareas de extinción mediante la utilización de líneas de ataque al fuego.

Luego la pareja de la dueña comentó que habría dejado sin sistema de seguridad la puerta principal para que su hijastro pueda ingresar a la vivienda para dormir.

Una vez controlada la situación, realizaron trabajos de enfriamiento, remoción y ventilación, mientras que el Cuerpo de Bomberos realizó la inspección.

También se solicitó la presencia del personal de REFSA quien cortó el suministro de energía eléctrica.

Después se realizaron las pericias y se estableció que por el origen, causa y propagación del fuego, el hecho reviste carácter “intencional”, mediante la introducción de una fuente calórica externa al ambiente, lo que produjo la destrucción de un colchón y dos tarimas de madera, que provocó el ennegrecimiento de paredes.

Por el caso, se inició un expediente judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia. (Con foto).







