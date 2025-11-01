General Guemes: Detuvieron a un sujeto que amenazó de muerte a su ex pareja

Personal de la oficina de Género y Violencia Intrafamiliar brindó contención a la víctima.

Efectivos de la Comisaría Sargento Raimundo Avendaño aprehendieron a un hombre por amenazar de muerte a su expareja en el barrio San Francisco de la localidad de General Guemes.

Una mujer denunció que el hombre llegó a su vivienda y la amenazó de muerte, por lo que de inmediato se inició una causa judicial, mientras que personal de la oficina de Género y Violencia Intrafamiliar brindó asistencia y contención a la víctima.

En la continuidad de la investigación, los uniformados aprehendieron al sujeto este miércoles último en la Ruta Nacional 95.

El detenido fue trasladado hasta la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia provincial.



