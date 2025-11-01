Para conmemorar el Día de la Educación Técnica, realizaron un acto y un muestro de trabajos





El 15 de noviembre se celebra el Día de la Educación Técnica en Argentina, para evocar la creación del Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET) en 1959, que actualmente es el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). Para conmemorar esta fecha educativa tan importante, en la mañana de este viernes 14, en la Escuela Provincial de Educación Técnica N°1 (EPET) de la ciudad capital, realizaron un acto y un muestro de trabajos realizados por los estudiantes.

Al evento, asistieron el ministro de Cultura y Educación de Formosa, el ingeniero Julio Aráoz; el director de Educación Técnica, Pablo Barón Peña; y demás autoridades.

Aráoz dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y expresó que esta fecha, más allá de ser un momento de conmemoración, “es de profunda reflexión, considerando la situación particular en la cual se encuentra la educación técnica en el marco de una reducción presupuestaria y un ataque frontal a la educación pública, por parte del Gobierno nacional conducido por el libertario Javier Milei”.

En este sentido, recordó que “para el Modelo Formoseño, la educación es uno de los ejes centrales, porque desde que el gobernador Gildo Insfrán transitaba la provincia como candidato, ya proponía a los formoseños esa alianza estratégica entre educación y trabajo”, lo cual hoy se ve materializado en los hechos, “mediante mucho esfuerzo y gestión”.

“Nuestros jóvenes demuestran lo que son capaces de hacer y eso es de destacar y admirar, más para una provincia joven como lo es Formosa”, cerró.

Por su parte, el director Barón Peña indicó que la exposición es una forma de socializar con la comunidad educativa y, en general, mostrar los productos del proceso técnico-pedagógico que realizaron los estudiantes de primer año hasta el último durante el ciclo lectivo en las escuelas.

Advirtió, asimismo, que “estamos atravesando una situación compleja con un futuro incierto”, ante las decisiones del Gobierno nacional “al desfinanciar la educación pública y no aplicar la Ley de Educación Técnica que corresponde”, no obstante “en Formosa tenemos una visión esperanzadora gracias al apoyo que se recibe por parte del Gobierno provincial”, lo cual permite que las instituciones puedan desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje, subrayó.

Para cerrar, concluyó que “a pesar de las adversidades y las decisiones que van en contra, en Formosa se sigue hablando de educación técnica con inclusión, con calidad y, sobre todo, con una mirada de profunda justicia social, que es lo que necesitamos para la educación”.



