El Municipio de Ingeniero Juárez asistirá a estudiantes que cursen carreras de la UPLAB y el IPF





El Municipio de Ingeniero Juárez a través de su Intendente Rafael Nacif, acercó a su localidad, a las más altas autoridades y equipos de trabajo, de la Universidad Provincial de Laguna Blanca, (UPLB) y del Instituto Politécnico de Formosa, (IPF), y organizó con ellas, diferentes reuniones con alumnos de cursos superiores, en los que se les brindó información sobre las oportunidades académicas que pueden encontrar en esas prestigiosas Instituciones.Nacif, explicó que ante el entusiasmo de los estudiantes juarenses, el municipio pondrá a disposición profesores que los instruyan en profundizar los conocimientos adquiridos, y los preparen para las evaluaciones de ingreso.Nacif, explicó también, que es importante, hablar, mostrar y visibilizar todo lo que un Estado presente pone a disposición para el pueblo. Igualmente, invitó a sus pares de la región para que se sumen a esta iniciativa y entre todos potenciar estas posibilidades de progreso, ya que las ofertas académicas incluyen becas, traslado, comedor, asistencia pedagógica, entre otras tantos aciertos, que se bajan a través del Gobierno de la Provincia.Nacif, detalló que este es solo inicio de la articulación de otras acciones y gestiones que piensan desarrollar, porque coincide con la visión que mantiene el Gobernador de la Provincia, Dr. Gildo Insfrán, quien siempre describe a la educación, como al nuevo rostro de la justicia social.