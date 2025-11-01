Recuperan dos vacunos en un rápido despliegue policial

Recuperan dos vacunos en un rápido despliegue

Dos hombres son buscados, imputados como presuntos autores

Integrantes de la Unidad Especial Asuntos Rurales (UEAR), Sección Bartolomé de Las Casas, recuperaron dos vacunos sustraídos de un establecimiento rural de la localidad de Palo Santo.

El hecho fue denunciado en la mañana del viernes último por parte del encargado del campo, los efectivos fueron hasta el lugar y trabajaron en toda la zona.

Durante el despliegue rural, constataron el corte de alambrado y realizaron el seguimiento de huellas de los abigeos y los caballos utilizados para el traslado de los dos vacunos.

Los delincuentes rurales atravesaron la Ruta Provincial N° 23 y cruzaron varias propiedades, tras cortar y aplastar los alambres perimetrales.

La constancia de los efectivos policiales en el seguimiento de los rastros permitió llegar hasta cercanías de la zona urbanizada de la localidad de Palo Santo, donde estaban tambeados los animales en un sector baldío.

En presencia de testigos, procedieron al secuestro de ambos vacunos que tenían la marca y señal que denunció el encargado.

Luego los investigadores identificaron a dos sujetos como presuntos autores, quienes fueron imputados en la causa y se trabaja para ponerlos a disposición de la Justicia provincial.



