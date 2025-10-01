Mansilla: retuvieron a joven que había amenazado con un machete a otros adolescentes

• Se inició una causa por “Amenazas con arma blanca”

Miembros de la fuerza provincial retuvieron un joven de 17 años que había amenazado con un machete a otros adolescentes en el barrio La Primavera, de la localidad de Lucio V. Mansilla.

El hecho ocurrió cuando integrantes de la comisaría realizaban recorridas por las calles internas del mencionado conglomerado habitacional.

Allí observaron a varios individuos y entre ellos uno tenía en su poder un machete de grandes dimensiones.

De inmediato, los policías tomaron intervención y retuvieron al sujeto armado, de 17 años, y secuestraron el arma blanca.

Luego se lo trasladó hasta la dependencia policial, se lo entregó a su padre en carácter de referente afectivo.

Allí se recibió la denuncia de hombres y mujeres que aseguraron ser amenazados por el adolescente con el machete.

Por el caso, se inició una causa por el delito de “Amenazas con arma blanca”, en la que interviene el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, con conocimiento del Juzgado de Menores.

DESCUBIERTO

Un adolescente estaba armado con un cuchillo y lo retuvieron

• Fue durante recorridas preventivas

Integrantes de la Subcomisaría República Argentina retuvieron a un joven de 15 años por circular con un arma blanca por las avenidas Emilio Tomás y Esteban Laureano Maradona, de esta ciudad.

Alrededor de las 2:45 horas de este jueves, los policías realizaban recorridas en prevención de delitos cuando sorprendieron al menor de edad con un cuchillo tipo carnicero en su poder.

Como no podía justificar a tenencia del arma blanca, se solicitó la presencia de su madre, se le informó del caso y se le entregó a su padre en carácter de referente afectivo.

Luego se realizaron las actuaciones procesales con la colaboración de los efectivos de la Dirección General de Policía Científica, quienes documentaron fotográficamente el procedimiento.

Por el caso, se iniciaron las actuaciones contravencionales y se secuestró el arma blanca.