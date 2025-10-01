La EPES N°57 desarrolló los “Desafíos Matemáticos 2025”

El pasado miércoles 12 de noviembre, durante ambos turnos de la EPES N°57 del barrio Liborsi, se llevó a cabo la jornada "Desafíos Matemáticos 2025", donde los protagonistas fueron los estudiantes quienes demostraron habilidades y destrezas en la resolución de problemas a partir del elemento lúdico, orientados por los docentes del área disciplinar.

Esta propuesta busca motivar el interés por el conocimiento matemático y mejorar el desempeño académico fortaleciendo la confianza en sí mismos como parte del desarrollo de la capacidad socioafectiva.

En ese sentido, la docente de Matemáticas de la Institución, Silvia Rolón, dialogó con AGENFOR y explicó que la actividad fue una iniciativa de todos los profesores de dicha materia en la que participaron estudiantes de primero a sexto año, de las diferentes divisiones y de ambos turnos.

“Consistía en realizar juegos didácticos, trabajar la matemática, en realidad, aprendiendo a través de los juegos matemáticos. No solamente se evaluaban los conocimientos que ellos fueron desarrollando en el año, sino que también las diferentes capacidades que pudieron adquirir, no solamente las capacidades cognitivas, sino las socio-afectivas”, indicó.

Asimismo, indicó que se dio iniciativa a la jornada luego de los resultados de las Pruebas Aprender del año pasado para lo que “fuimos trabajando con cada uno de los profesores qué actividad desarrollar para afianzar eso”.

“La matemática está en todo lo que nosotros realizamos diariamente, eso siempre le decimos a los alumnos. Tuvimos mucho entusiasmo de parte de cada uno de los estudiantes, de la manera en que desarrollaron, manejaban el vocabulario específico del área, trabajaron los diferentes juegos, para que no sea justamente un área de conocimiento solamente y trabajar los abstractos, sino que a través de la diversión ellos aprendían también”, aseveró.

Por último, la docente dijo que los demás educadores también participaron de las actividades lúdicas y que hubo ganadores de diferentes cursos por lo que, consideró, “fue una jornada muy divertida para ellos, estaban muy entusiasmados, tanto los profesores como los alumnos”.







