Laguna Blanca: Un hombre falleció tras recibir una descarga eléctrica

• La víctima fue identificada como Eliseo Edgardo Martínez

Efectivos de la Comisaría Laguna Blanca y personal del SIPEC encontraron a un hombre sin signos vitales en un establecimiento ganadero ubicado en el camino vecinal del barrio San Antonio, de la mencionada localidad.

El hecho ocurrió este lunes último, alrededor de las 18:30 horas, tras el pedido de asistencia por parte de varias personas y una vez en el lugar hallaron a Eliseo Edgardo Martínez, de 42 años, tendido en el suelo, sin signos vitales.

Uno de los sujetos que acompañaba a la víctima, comentó que realizaban trabajo de arreos de animales, montados a caballo y por cuestiones que se tratan de establecer el alambre que llevaba Martínez en sus manos tocó el cable de tensión, lo que le provocó una descarga eléctrica y cayó al suelo.

La situación fue informada al Juzgado de Instrucción y Correccional en turno, quien direccionó las actuaciones y ordenó que se realice el expediente judicial.

Por su parte, personal de la Delegación Policía Científica documentó la escena del hecho, en tanto que integrantes del Destacamento Bomberos trasladaron al occiso hasta la morgue judicial en la ciudad de Clorinda, donde el forense estableció como causal de la muerte “Paro cardiorrespiratorio por electrocución”.

Una vez finalizadas las diligencias procesales, el cuerpo de la víctima fue entregado a sus familiares para las exequias.







