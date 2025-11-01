La Policía secuestró tres motocicletas

• Las intervenciones se concretaron durante trabajos preventivos

Integrantes de la Policía provincial secuestraron tres motocicletas, dos con documentaciones falsas y la última sustraída en el barrio El Porvenir, de esta ciudad.

El primer procedimiento se concretó alrededor de las 10:40 horas de este jueves, donde integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial realizaban un control vehicular.

Durante ese trabajo, detuvieron a dos personas que conducían una Zanella ZB y una Mondial con cédulas apócrifas, modificaciones de datos y papel soporte no originales.

Se secuestraron ambos rodados y se trasladó a los conductores a la dependencia policial para realizar las diligencias procesales.

Después, los policías de la brigada de investigación de la Unidad Regional Uno-Distrito Cinco, investigaban la sustracción de una Honda Wave en el barrio El Porvenir.

Tras el trabajo de campo, se secuestró la moto en el barrio República Argentina, mientras sigue la investigación para detener a los responsables, que ya están identificados.

En ambos casos, se realizaron las actuaciones procesales con la colaboración de la Dirección General de Policía Científica.

Los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



