Antenor Gauna: Una mujer hirió a un hombre con un arma blanca

• También lo tiró combustible

Efectivos de la Subcomisaría Antenor Gauna investigan un confuso episodio en el que una mujer hirió con arma blanca a un hombre, le sustrajo su teléfono celular y lo roció con nafta, en la manzana 40 del barrio Antenor Gauna.

El jueves último, alrededor de las 20:50 horas, los uniformados fueron alertados a través de la línea de emergencias gratuitas ECO 911 sobre el caso.

De inmediato, acudieron al lugar y el herido, de 30 años, denunció que minutos antes llegó la pareja de su amigo y le provocó un corte en el muslo de la pierna con un cuchillo, le sustrajo su teléfono, y lo roció con nafta con intenciones de prenderle fuego y se dio a la fuga.

Después se lo traslado hasta el Hospital Distrital Ocho, donde recibió asistencia médica y se lo dio de alta.

A todo esto, el personal de la subcomisaría realizó las diligencias procesales documentadas por la Policía Científica, Delegación Distrito Cinco y se secuestró una botella que contenía restos de nafta.

Por el caso, se inició una causa judicial por “Tentativa de homicidio y robo”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia; mientras continúa la investigación para detener a la mujer.