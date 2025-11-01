Investigan daños causados por inadaptados en un colectivo urbano

• Arrojaron escombros y se dieron a la fuga.

Efectivos de la fuerza provincial buscan a los responsables de dañar la luneta de una unidad del transporte público de pasajeros “Fermosa”, en el barrio Las Orquídeas de esta ciudad.

El hecho se registró este jueves alrededor de las 06:30 horas y el chofer comentó a los uniformados que escuchó un estruendo durante su recorrido y verificó la rotura sufrida.

Personal de la Comisaría Seccional Quinta y de la Delegación Policía Científica constató y documentó el procedimiento.

Según los testimonios de vecinos y averiguaciones, un grupo de inadaptados arrojó escombros contra el micro y huyó del lugar.

La Policía continúa con las investigaciones del caso para dar con los autores del acto de vandalismo.



