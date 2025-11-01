Barrio Simón Bolívar: Detuvieron a un sujeto y recuperaron bienes





• Fue en el marco investigativo de una causa judicial por “Robo”

Efectivos de la fuerza provincial aprehendieron a un hombre y secuestraron una amoladora, tras un allanamiento en el barrio Simón Bolívar de la ciudad de Formosa.

Un vecino denunció en la Delegación 8 de Octubre, del Departamento Informaciones Policiales, que un desconocido le sustrajo varias pertenencias de su vivienda.

Luego los integrantes de la brigada investigativa de la Comisaría Seccional Quinta realizaron las averiguaciones, entrevistas a pobladores de la zona y con los datos obtenidos establecieron la identidad del sospechoso.

En la continuidad de la investigación, el lunes último por la noche detuvieron al presunto autor del ilícito.

Los datos obtenidos fueron puestos a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo del Dr. Marcelo López Picabea, quien ordenó un allanamiento.

La medida judicial se concretó el martes último, a las 11:45 horas y estuvo a cargo de los integrantes de la Comisaría Seccional Quinta, con la colaboración del Destacamento Desplazamiento Rápido y demás dependencias de la Delegación Unidad Regional Uno, Distrito Cinco, en una casa ubicada en la manzana 22 del Simón Bolívar.

Durante la requisa, se secuestró una amoladora industrial, con similares características al denunciado, todo documentado por la Policía Científica.

El detenido y el secuestro fueron trasladados hasta la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia provincial, mientras continúa la investigación para secuestrar los demás bienes sustraídos. (Con foto).











