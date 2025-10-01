La Policía realizó el acto de clausura de Cursos de Capacitación de Grupos Especiales

En el Instituto Superior de Formación Policial, este viernes 7 por la mañana, la Policía de Formosa concretó el acto clausura de Cursos de Capacitaciones de Grupos Especiales.

En ese marco, el director general de Grupos Tácticos Operativos, comisario inspector Edelio Saldivar, dialogó con AGENFOR y explicó que del mismo participaron fuerzas de la provincia pero también de Nación porque contiene a diversos cursos de formación.

“El grupo especial de operaciones fue una duración de dos meses, donde a través de un proceso de selección, han aprobado 12 operadores tácticos especiales que van a pertenecer a un grupo de élite”, explicó.

Y añadió: “El grupo operativo motorizada de 32 efectivos que manejan la destreza, la habilidades para poder también secuestrar y permanecer, y apoyar y participar de los diferentes operativos que realiza la provincia de Formosa”.

Y, también, la unidad de presidencia provincial conformado por 12 hombres y otra docena que pertenece al destacamento de desplazamiento rápido, quienes intervienen en el caso de un “desorden en contexto de encierro”.

Asimismo, el referente dijo que para desarrollar estos espacios de formación, en principio, hubo un proceso de inscripción y selección rigorosa donde tuvieron que aprobar un examen de admisión porque “se les fija un parámetro, tanto de jerarquía como de edades”.

“Tienen un proceso muy riguroso en la parte física, también tienen que pasar el examen psicológico, el examen intelectual, y de ahí recién la parte médica, donde tienen que estar aptos para todos los entrenamientos que tienen que pasar en el curso”, precisó.

Este curso es interno y, en el caso del grupo especial, dura dos meses con varias etapas: la terrestre, acuática y la operativa y estratégica, que fue dictado en todo el territorio de la provincia de Formosa.

“Estuvo a cargo de los propios instructores del grupo especial de operaciones y con la colaboración de otros profesores y otras fuerzas nacionales que colaboraron en alguna etapa. En la parte de agua, por ejemplo, tenemos a un retirado de las Fuerzas Armadas y también al profesor de educación física, que es la parte de entrenamiento físico en los tres cursos”, señaló.

Por último, Saldivar garantizó que estos cursos son sin coso y a voluntad, es decir, “los interesados se inscriben, pasan por el proceso de selección con todos los exámenes y se les provee alojamiento y racionamiento para que estén cómodos”.

“Participaron miembros de toda la Policía de nuestra provincia. Tanto de cuerpos especiales, unidades regionales, inclusive tuvimos gente que vinieron a capacitarse de otras provincias”, finalizó.



