El viernes 28 se inicia el cronograma de haberes de noviembre para agentes estatales

El Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas informó que a partir del viernes 28 del corriente se dará inicio al pago de las remuneraciones del mes de noviembre, correspondientes a los integrantes del sector público provincial.

En primer término y en jornada única, el viernes 28 percibirán sus haberes los jubilados y pensionados de la Caja de Previsión Social (CPS).

El sábado 29, a su vez, comenzará la cancelación de los haberes a los agentes activos.

En esta jornada se atenderán los compromisos de las remuneraciones de titulares de documentos terminados en 0, 1, 2, 3 y 4; en tanto que el domingo 30 se operativizarán los pagos a aquellos con DNI finalizados en 5, 6, 7, 8 y 9; concluyendo de esta forma con la totalidad del componente sueldos del rubro personal del Presupuesto Provincial.

Desde el Ministerio de Economía se indicó que los desembolsos por la totalidad de conceptos destinados a favor de los recursos humanos del sector público, con más las sumas remesadas a la entidades educativas de gestión privada, además de los importes asignados para la cobertura del sistema previsional local, ascienden a una cifra superior a los 97.000 millones de pesos, financiada íntegramente con recursos corrientes del Tesoro Provincial, es decir sin acudir a mecanismos de endeudamiento.



