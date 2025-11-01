La Policía dio un duro golpe al contrabando y los secuestros rondan los 270 millones de pesos

• Detuvo a tres hombres, secuestró dos camionetas, un auto, motocicletas adulteradas, cigarrillos y cubiertas. Uno de los vehículos es la Amarok robada del depósito judicial de Gendarmería Nacional

Un intenso trabajo de efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas concluyó con la detención de tres hombres, el millonario secuestro de cigarrillos y cubiertas de contrabando; más un auto Toyota Corola, dos motos adulteradas y dos camionetas: entre las cuales está la Volkswagen Amarok sustraída días atrás del depósito judicial del Escuadrón 5 “Pirané” de Gendarmería Nacional.

La otra camioneta recuperada es una camioneta Toyota Hilux robada en la provincia de Mendoza, más dinero en efectivo, equipos de comunicación, accesorios de telefonía celular y otros elementos vinculados a actividades ilícitas.

El procedimiento se desarrolló entre la tarde del jueves último y la madrugada de este viernes, cuando el personal policial tomó conocimiento que la Volkswagen Amarok sustraída del Escuadrón 5 “Pirané” estaría oculta en una vivienda ubicada en la manzana C del barrio Lote Rural 3 Bis de la ciudad de Formosa, pintada de gris para que pase desapercibida.

Con la colaboración de vecinos y tareas investigativas, se estableció la presencia de la camioneta en el inmueble, dando intervención al Juzgado Federal N° 2 a cargo de la Dra. María Belén López Macé, Secretaría Penal Única N° 2 a cargo de la Dra. Cyntia Jovanovich y la Fiscalía Federal N° 2 a cargo del Dr. Luis Roberto Benítez.

Mientras el personal realizaba trabajos en la zona, tres hombres intentaron huir a través de los techos de las viviendas lindantes, pero fueron rápidamente aprehendidos frente a la manzana C del mencionado conglomerado habitacional.

Los detenidos, domiciliados en las localidades de Villafañe y Clorinda, fueron identificados y trasladados a la dependencia policial.

Durante el allanamiento ordenado por la jueza federal, se secuestró una camioneta Volkswagen Amarok repintada de gris y con pedido de secuestro por robo, confirmándose que se trataba del vehículo sustraído de las instalaciones del Escuadrón 5 “Pirané” de Gendarmería Nacional, cargada con cigarrillos.

Los investigadores también secuestraron una camioneta Toyota Hilux repleta de cigarrillos extranjeros; una motocicleta KTM Enduro R 690 con numeraciones adulteradas; una motocicleta Zanella ZB 110; importante suma de dinero en efectivo; 132 cajas de cigarrillos extranjeros (6.600 cartones); 167 cubiertas de distintos rodados; accesorios de teléfonos celulares, entre otros productos.

Durante la requisa del automóvil Toyota Corolla se incautó una antena satelital portátil Starlink, tres antenas de radio de frecuencia cerrada, diversas documentaciones, cinco cédulas de identificación vehicular y un teléfono celular.

La Dirección de Policía de Seguridad Vial verificó las numeraciones de motor y chasis y constató que la Amarok registraba pedido de secuestro por un presunto robo en el Departamento Judicial de Morón; mientras que la Toyota Hilux presentaba pedido de secuestro por hurto en la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos Agravados de la provincia de Mendoza.

El monto total de lo incautado ronda los 270 millones de pesos, en el marco de la intervención a cargo de integrantes de la Dirección General de Drogas Peligrosas, con la colaboración de los efectivos y móviles de la Delegación Unidad Regional Uno, Circuito Cinco, Delegación Informaciones Policiales, Grupo Especial de Operaciones (GEOPF), Destacamento Desplazamiento Rápido (DDR) y personal de la Dirección Policía de Seguridad Vial.