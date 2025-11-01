Destacado científico formoseño pidió que se detengan los juicios académicos contra docentes de la UNaF

El físico Rolando Granada, profesor emérito del Instituto Balseiro, investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y presidente de la Fundación del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia de Formosa, solicitó que “se detenga el proceso” de enjuiciamiento colectivo contra más de 50 docentes investigadores de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), confirmando, a su vez, que renunciará a su designación como profesor honorario de esa casa de estudios.

Según declaraciones recabadas por AGENFOR, el prestigioso científico dijo que tomó conocimiento “acerca de la problemática” que se suscitó luego de que la actual conducción de la UNaF iniciara juicios académicos colectivos contra más de 50 docentes investigadores que obtuvieron sus cargos mediante concursos abiertos de antecedentes y oposición.

“He tomado conocimiento y me he expresado, incluso, porque yo soy profesor honorario de la Universidad Nacional de Formosa y me he dirigido al rector (Augusto Parmetler), solicitándole que se detenga ese proceso”, enfatizó el doctor Granada.

Fundamentó lo dicho en que “no corresponde”, puesto que “si los docentes universitarios han expresado una opinión en contra” de las actuales autoridades, “la Universidad es un ámbito en el cual se discuten libremente las ideas”, de modo que “eso de ninguna manera puede afectar lo que es la evolución de la actividad normal del docente”, dejó en claro, en sintonía con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 20º establece: “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas”.

“Las opiniones, las ideas, deben ser expresadas, aceptadas y discutidas en el ámbito universitario, pero de ninguna manera hacer un juicio académico por eso. Yo estoy en contra”, aseveró.

Por caso, de concretarse el despido de algún docente de la UNaF por estos juicios académicos, reafirmó que “en la muy modesta acción que yo puedo tomar, voy a devolver mi designación como profesor honorario”.

“No puedo ser profesor honorario de una Universidad que se comporta de esa manera”, aseveró. “Espero que realmente se detenga esto y que no ocurra, de ninguna manera, la expulsión de ningún docente de la Universidad Nacional de Formosa”, insistió, por último.



