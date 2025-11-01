Se secuestraron dos motocicletas

• Fueron los resultados de controles viales y patrullajes

Miembros de la fuerza provincial secuestraron una Motomel Mondial con su cuadro adulterado y una Bajaj Rousser sustraída en el Paraíso de los Niños, de esta ciudad.

Ambos procedimientos se concretaron el martes último por la noche y el primero de ellos ocurrió alrededor de las 21:00 horas, cuando personal de la Dirección General Policía Seguridad Vial realizaba un control vehicular e identificación de personas sobre la avenida Néstor Kirchner.

Allí detuvieron la marcha de una motocicleta Mondial, conducida por un hombre de 34 años y en la verificación se detectó que los números del motor y la placa coincidían con el título presentado, pero el cuadro pertenecía a otro rodado.

Ante la situación, se realizó la consulta con la Dirección General de Informática, informándose que no registraba pedido de secuestro.

Luego, alrededor de las 22:40 horas, integrantes de la brigada investigativa de la Unidad Regional Uno tomaron conocimiento de la sustracción de una moto Bajaj Rousser, de 125 cilindradas, en el Paraíso de los Niños.

De inmediato el personal realizó el rastrillaje en el sector y encontró el rodado en la calle Egidio González.

Los rodados fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia.



