Graciela de la Rosa recibió su certificado como diputada nacional electa

En la mañana de este miércoles 26, la Junta Electoral Nacional Distrito Formosa, de manos de su presidente el juez Federal, el doctor Pablo Morán, entregó el certificado que acredita la condición de diputada nacional electa por el Frente de la Victoria a la licenciada Graciela de la Rosa.

En ese contexto, la legisladora que asumirá en el cargo el próximo 10 de diciembre expresó: “Gracias al doctor Gildo Insfrán, gobernador de Formosa, a toda la militancia del Modelo Formoseño, a los hombres y mujeres que eligieron al Frente de la Victoria, a mi familia, a mis compañeros de fórmula Fabián Cáceres, Mirta Retamozo y Camilo Orrabalis”.

También reconoció el acompañamiento de los diputados nacionales María Graciela Parola y Luis Basterra. “Y las incondicionales Paula Judith Oviedo y Camila Torres García”, agradeció en sus redes sociales.

En lo personal, sostuvo De la Rosa ante la prensa, tras recibir su diploma, que “es una enorme satisfacción y responsabilidad de poder representar a todo el pueblo formoseño” en la Cámara de Diputados de la Nación, a partir del 10 de diciembre.

Y enfatizó, por otro lado, en que el Peronismo en Formosa logró el mejor resultado a nivel nacional, con más del 58% de los votos, en las últimas elecciones del 26 de octubre.



