La Comuna trabajó en varios sectores de la ciudad con la optimización de drenajes y tareas integrales

Son múltiples los trabajos que ejecuta el municipio capitalino en la ciudad, los que responden a un plan de tareas debidamente diagramado acorde a la necesidad de cada sector, como también los que van surgiendo conforme las circunstancias climáticas, tal como sucediera el pasado domingo en que se activaron los trabajos a la brevedad.

Con las primeras caídas de agua, cuadrillas del Comando de Emergencia actuaron de acuerdo al protocolo, dirigiéndose a las principales bocas de desagües pluviales en la ciudad y a los puntos más críticos, para llevar a cabo los controles del caso y evitar grandes acumulaciones, no registrándose mayores inconvenientes de acuerdo a lo informado.

En relación a lo anterior, en la jornada del lunes las tareas se centraron primordialmente en el mantenimiento general del drenaje urbano, tal como en el B° Vial, donde se realizó el cuneteo manual sobre Masferrer, entre Felipe Oliva y Pedro Bonacio, y en el B° Virgen del Rosario con idénticas tareas en inmediaciones de la intersección de Santa María de Oro y Paraguay.

Otro importante operativo para la puesta a punto de canales a cielo abierto se realizó en la zona norte de la ciudad, precisamente en los barrios El Quebranto y 7 de Mayo con la limpieza manual y mecánica de cunetas y alcantarillas, y en el B° 20 de Julio con el cuneteo mecánico sobre el canal revestido del sector, tal como se concretara también en el B° Las Orquídeas.

Finalmente, se llevó a cabo otro operativo para la limpieza y levantamiento de escombros en los barrios San Miguel y Virgen del Pilar, y en los lotes 148 y 133 cobró continuidad la limpieza de traza y el levantamiento de restos de cuneteo en la calle Interlote.



