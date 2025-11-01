La comuna profundiza trabajos para mejorar la iluminación en el ejido urbano

La Municipalidad de la ciudad, por medio de su Dirección de Electrotecnia y Alumbrado Público, se encuentra en plena ejecución para la mejora de la iluminación en las principales arterias del ejido urbano, actualmente sobre la Av. Néstor Kirchner, el que incluye la renovación de artefactos y equipamientos.

Fabián López Ortiz, encargado del área, señaló “estamos realizando, con distintos equipos de la Dirección, un trabajo para optimizar la iluminación en la ciudad, ahora sobre la Av. Néstor Kirchner en inmediaciones del Hospital de Alta Complejidad, para continuar luego por todo el paseo central”.

El funcionario agregó: “también vamos a potenciar la iluminación a través de un recambio de luminarias, pues sabemos que se trata de un lugar altamente transitado donde la gente lo necesita, y en este caso seguiremos trabajando sobre la misma avenida, entre Av. Pantaleón Gómez y Silvestre Güemes, para seguir por esa arteria hasta la Av. Antártida Argentina y luego hacia la Av. 9 de Julio”, adelantó.

López Ortiz destacó que “todo esto forma parte del plan de trabajo delineado desde la Municipalidad que, a pesar de la recesión económica, sigue accionando para mantener los servicios en la ciudad, tarea con la que pensamos seguir adelante, agradeciendo también el aporte de vecinas y vecinos, ya que merced a ello podemos llevarla a cabo”.

Finalmente, el funcionario comunal precisó, “estamos finalizando un año con 1.500 recambios de luminarias convencionales a led, 5.000 metros de redes nuevas de alumbrado público, miles de reparaciones que hemos realizado en la ciudad colaborando con instituciones educativas y religiosas, entre otras, y 600 luminarias nuevas, lo que demuestra que una planificación debidamente diagramada, tal como se ejecuta desde esta gestión comunal, da sus resultados”, concluyó.



