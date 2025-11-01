Elevan a Diputados terna para cubrir vacante en el Juzgado de Menores de Clorinda

El Consejo de la Magistratura de la provincia elevó esta mañana a la Cámara de Diputados la terna de las concursantes que obtuvieron las tres mejores calificaciones para cubrir el cargo vacante de juez de Menores de la Segunda Circunscripción Judicial, con sede en la ciudad de Clorinda.El pliego, elaborado en riguroso orden alfabético, está integrado por las siguientes postulantes: Cristina Alejandra Aguilera, Nadia Soledad Caballero y Noelia Viviana Nenning.

Dicha terna fue elaborada tras la finalización del concurso de oposición y antecedentes que llevo adelante el Consejo de la Magistratura a través de sus diferentes etapas y que tuvo su fase concluyente el pasado viernes a las 11 horas en el salón “Juan José Paso” del STJ durante la sesión ordinaria del organismo constitucional, en la que se recibieron entrevistas personales a las postulantes que aprobaron el examen para cubrir el referido cargo vacante en la Segunda Circunscripción Judicial.

El artículo 7º inciso a) de la ley 1310 establece que una vez finalizado el concurso de oposición y antecedentes, y confeccionada la terna, la misma debe ser remitida a consideración de la Legislatura provincial.

La nota formal con la terna, firmada por el presidente del Consejo de la Magistratura, Guillermo Horacio Alucín y dirigida al presidente nato de la Legislatura Provincial, Eber Wilson Solis, ingresó a Diputados esta mañana, adjuntándose copia certificada de la respectiva Resolución de la entidad colegiada.



