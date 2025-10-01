Joven colisionó un vehículo tras realizar maniobras peligrosas en una motocicleta

• Además se estableció que tenía pedido de captura por un hecho de “Hurto”

Efectivos de la Comisaría Lucio V. Mansilla aprehendieron a un hombre que circulaba en una motocicleta Zanella ZB que colisiono un automóvil momentos en que realizaba maniobras peligrosas y picadas en el barrio La Primavera, de esa localidad.

Durante su trayecto, el conductor colisionó un automóvil y se dio a la fuga, siendo posteriormente interceptado por el personal policial.

El hecho ocurrió mientras los uniformados realizaban recorridas preventivas por calles internas del mencionado barrio.

Allí observaron al motociclista desplazándose a alta velocidad, poniendo en riesgo la seguridad del tránsito. Tras un seguimiento controlado, lograron que detuviera su marcha.

Al ser interceptado, el hombre manifestó no contar con la documentación exigida para circular, carecía de luces delanteras y traseras.

Tras la consulta a través de la base de datos de la Dirección General de Informática se conoció que el conductor registraba un pedido de captura por una causa judicial por “Hurto”.

Durante la intervención, se presentó un automovilista que manifestó que fue colisionado minutos antes por el mismo motociclista, quien habría ocasionado daños en la parte delantera de su vehículo Citroën C-4, y luego se dio a la fuga.

La motocicleta y su conductor fueron trasladados a la dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia provincial.

Por el hecho se inició una causa por “Infracción al Artículo 193 Bis del Código Penal Argentino”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.



