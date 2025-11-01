Inician las Galas de Fin de Año de los Talleres de la Subsecretaría de Cultura

La directora de Acción Cultural, a cargo de la Subsecretaría de Cultura, Graciela Marechal, se refirió a las diferentes presentaciones artísticas que se realizarán desde este jueves 20 hasta el domingo 23, en el marco de las Galas de Fin de Año de los Talleres dictados por el organismo durante el ciclo 2025.

En este sentido, recordó que “al igual que años anteriores, la entrada a cada uno de estos eventos no tiene costo, es decir, son de acceso libre y gratuito” y sostuvo que “estos espacios, además de ser de entretenimiento, son de trabajo sobre nuestra identidad, a través del cual nos reconocemos y valoramos”.

“Estamos en el cierre de los diferentes talleres que se dictan desde la Subsecretaría de Cultura para toda la comunidad, en donde se va a mostrar en público todo el proceso y el trabajo realizado durante el año”, explicó.

Además, destacó “la labor y la calidad de enseñanza de los profesores a cargo de los talleres por la pasión puesta en cada clase, lo cual se ve reflejado en lo aprendido por cada estudiante”.

Galas

Respecto de las distintas galas, Marechal indicó que inician este jueves 20, con la de Artes Visuales.

Será en el Galpón “C” del Paseo Costanero “Vuelta Fermoza” de la ciudad capital, de 19 a 22 horas, y contará con cuatro días de exposición, teniendo su cierre el próximo domingo, informó.

“Allí se podrán ver los trabajos de Pintura y Reciclado con una clase en vivo, también estarán el Taller de Grabado y Gráfica Experimental, el de Arte para las Infancias con intervenciones en vivo y el Creativo de Diseño (moda) con un desfile en vivo”, detalló.

Por otra parte, adelantó que el viernes 21, a las 20.30 horas, en el Salón Auditorio del Teatro de la Ciudad, se realizará el concierto de los Talleres de Arpas, Guitarra “Cuerdas Formoseñas”, Guitarra y Acordeón “Acordes Formoseños”, Batería y Percusión y Producción Musical.

Por último, el sábado 22, también en el Salón Auditorio del Teatro de la Ciudad, a las 19 horas, tendrán su gala los talleres de Violín y N'vike.

Para cerrar, Marechal afirmó que “la Subsecretaría de Cultura está conformada por artistas y un gran equipo de personas, quienes de manera mancomunada hacen que estos talleres funcionen de la manera exitosa”, agradeciendo la colaboración de los Ministerios por “el apoyo y el acompañamiento de siempre en todas las actividades que realizamos”.







