El Polo Científico albergó el “Ideatón Formosa” y el cierre de una capacitación a gestores de incubadoras y empresas

En una jornada de creatividad, trabajo colaborativo y generación de ideas para resolver desafíos reales de la comunidad formoseña, este jueves 20, el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación (PCT&I), que se encuentra ubicado en el kilómetro 1190 de la Ruta Nacional N° 81, a unos 16 kilómetros de la ciudad capital, fue sede de dos importantes actividades.

Por un lado, por la mañana, comenzó el “Ideatón Formosa”, un espacio de encuentro destinado a impulsar ideas que transformen desafíos en propuestas creativas y aplicables. La jornada reunió a jóvenes, estudiantes, docentes, emprendedores y profesionales que trabajaron junto a mentores para construir soluciones innovadoras.

Por el otro, se desarrolló el cierre presencial de una capacitación a gestores de incubadoras y empresas, a través de un Programa de Fortalecimiento del que participaron más de 30 personas de distintos Municipios y organizaciones.

El doctor Camilo Orrabalis, secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia de Formosa, consignó que el Instituto Politécnico Formosa “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla”, la Subsecretaría de Empleo, la Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE), y otras áreas de la provincia, como también empresas privadas formaron parte de esta capacitación.

“La misma –indicó- se venía realizando de manera virtual y culminó este jueves con la entrega de los certificados del programa del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y su capacitador fue el doctor Andrés Colombo, quien impartió los cuatro módulos”.

Consideró que este programa “es importante, porque permite fortalecer las capacidades y brindar herramientas para que nuestros gestores a partir de ahora tengan criterios para poder acompañar a estos proyectos de incubadoras”, dándoles “sostén”.

Para eso, es necesario que los gestores cuenten “con herramientas para poder seleccionar y apalancar proyectos así como acompañar, a través de las incubadoras, para que las ideas de alto impacto puedan ser concretadas en el corto y largo plazo”.

Por otro lado, con respecto a la nueva edición del “Ideatón Formosa” sostuvo que está vinculado al programa de fortalecimiento, “porque es parte del trabajo final y donde distintas empresas proponen desafíos en sus lugares de trabajo”.

Orrabalis amplió que en el “Ideatón”, a través de distintos esquemas y metodologías de abordaje, los estudiantes con los facilitadores y una capacitadora, Ivana García, presentaron soluciones concretas a las demandas de las empresas, las cuales están relacionadas con el uso de inteligencia artificial, digitalización de procesos, automatización, etcétera.



