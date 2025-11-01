Se realizó la Expo-Técnica 2025 en la EPET N° 7

Este jueves 20, en las instalaciones de la Escuela Provincial de Educación Técnica N° 7 “Vicente Arcadio Salemi”, situada en el barrio Eva Perón de la Jurisdicción Cinco de la Capital, se desarrolló la Expo-Técnica 2025, en la que se presentó un total de 70 trabajos.

Estuvo presente el director de Educación Técnica, el profesor Pablo Barón Peña, quien dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y expresó que en esta jornada se expuso “el gran trabajo que los estudiantes realizaron durante su formación y los cuales nos llenan de orgullo”.

Asimismo, remarcó que la educación técnica, como toda la educación formoseña, trabaja arduamente “en una enseñanza inclusiva y de calidad, fortaleciendo cada vez más ambos pilares mediante el compromiso y esfuerzo de todos”.

En ese sentido, puso en relevancia “la decisión política del gobernador Gildo Insfrán de disponer que en distintos puntos estratégicos del territorio provincial hayan escuelas técnicas, en específico en aquellas zonas en donde más se necesitan de estas ofertas técnicas”.

Por su parte, el director de la EPET N°7, Remigio Gallo, expresó vivir una nueva expo “es una sensación hermosa”.

Comentó que en el establecimiento escolar cuentan con tres orientaciones: Técnicos en Automotores, Técnicos en Programación y Técnicos en Informática, además de la Formación Profesional (FP) a la noche, donde aprenden oficios como mecánica de motos, electricidad domiciliaria, carpintería y herrería.

“Esto significa que en esta expo se encontraron diversos trabajos técnicos, más los realizados en los espacios curriculares comunes del Ciclo Básico, sumando un total de 70 exposiciones”, subrayó, remarcando que “actualmente contamos con una matrícula de 1121 estudiantes secundarios y 400 en la FP, por lo tanto la escuela está en funcionamiento mañana, tarde y noche”.



