II Jornada de Investigación en la UPLaB: Ciencia, compromiso y Modelo Formoseño

El jueves 13 de noviembre se llevó a cabo en la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) la II Jornada de Investigación, con la participación de más de 50 expositores que presentaron 25 trabajos vinculados a la producción agropecuaria, la sanidad animal y vegetal, el ambiente, la salud pública y la educación.

Esta casa de altos estudios tiene su sede en la localidad de Laguna Blanca, ubicada en el Departamento Pilcomayo, distante a unos 140 kilómetros de la ciudad de Formosa, que imparte una enseñanza universitaria con acceso público y gratuito.

Durante el encuentro se destacó el compromiso del gobernador de Formosa, el doctor Gildo Insfrán, con la educación pública, gratuita y de calidad. Se resaltó que, en un contexto nacional adverso, la UPLaB —financiada íntegramente con fondos del tesoro provincial— cuenta con los recursos necesarios para su funcionamiento pleno.

La jornada concluyó con la entrega de certificados a ponencias destacadas y la exposición de trabajos de extensión, en el marco de la alianza estratégica entre la producción, la educación y el trabajo que impulsa el Modelo Formoseño.



