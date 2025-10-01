Habrá un encuentro de mujeres este jueves en el barrio La Alborada





La Secretaría de Acción Social de la Municipalidad, a través de su Dirección de Cuestiones de Género, invita a participar de un encuentro denominado “Entre Mujeres”, un “espacio para sentir, crear y movernos”, el cual tendrá lugar este jueves, desde las 16 horas, en el edificio ubicado en Diagonal y Berutti, en el barrio La Alborada.

Al respecto, la responsable del área de Cuestiones de Género, María Silvia Carrizo, expresó que “es un taller que está destinado a mujeres de todas las edades, donde se trabajan muchas cuestiones relacionadas con la autonomía, la independencia, la autoestima, la libertad, entre otras cosas, y donde se comparten ricas experiencias”.

“El objetivo es generar un especio comunitario, seguro y compartido, de charlas y reflexión, sumado a la realización de otras expresiones como el baile, la actividad física, el arte, entre otras cosas”, añadió la funcionaria.

Carrizo precisó que “estos encuentros se realizan todos los jueves, de manera gratuita, y no hay necesidad de inscribirse; solamente hay que ir y participar de las actividades coordinadas por las psicólogas del área, junto a las practicantes de la carrera de Psicología de la Universidad de la Cuenca del Plata”.



