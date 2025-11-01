Continúa la querella contra la diputada Neme, ahora piden su desafuero de la Cámara de Diputados

Este jueves 27 de noviembre el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3 remitió al Dr. Carlos Veloto, Resolución respecto a la querella por calumnias e injurias contra la diputada Gabriela Neme, promovida por la Asociación de Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial.

El Juzgado informa que hace lugar a lo solicitado por la querella y libra oficio a la Cámara de Diputados de la provincia a fin de que se evalúe el desafuero de la legisladora provincial en los términos de los Artículos 142 de la Constitución Provincial y 173 del Código Procesal Penal de la provincia de Formosa por haberse promovido en su contra querella por delitos de acción privada de calumnias e injurias por los ciudadanos Néstor Raúl Acosta, Rubén Darío Gigena, Conde Nunilo Fernando Olmedo y Carlos Antonio Veloto.

La Causa que tiene contra las cuerdas a la legisladora

En reciente fallo de la Cámara Primera en lo Criminal se activaron las querellas que iniciaron los integrantes de la C. D. De la asociación mencionada contra la legisladora multicolor Ana Gabriela Neme, luego de que el juez de primera instancia cercenara el derecho de los mismos por no considerar delito a las calumnias e injurias vertidas contra los accionantes en supuesta connivencia con el gobierno provincial en la figura del Dr Gildo Insfran, que, de acuerdo a la denuncia de la legisladora naranja, el Gobierno Provincial les depositó en cuentas de la Asociación más 3 mil millones de pesos.



