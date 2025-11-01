Feria extraordinaria paippera en la previa del fin de semana largo

En el marco del feriado por el Día de la Soberanía Nacional, que representa el último fin de semana largo del año, el Instituto PAIPPA llevó a cabo este jueves 20 una feria extraordinaria.

La misma se desarrolló en los tres puntos fijos de comercialización en la ciudad capital: el Polideportivo del barrio La Paz, en Joaquín de los Santos al 1200, entre Masferrer y Puccini; el playón del organismo, ubicado en Padre Grotti N° 1040, en el barrio Don Bosco; y finalmente en el Centro Comunitario del barrio La Nueva Formosa.

En ese sentido, en declaraciones recabadas por AGENFOR, la licenciada Pamela Moreyra, responsable del Área de Comercialización del PAIPPA, valoró que en estos espacios promovidos por el PAIPPA, columna vertebral del Modelo Formoseño, se pueden encontrar “productos frescos de calidad en todas sus variedades, a buenos precios”.

Las ferias francas, tanto en la ciudad capital como en el interior de la provincia, “son una gran ayuda económica para las familias capitalinas por los precios que tenemos y además de que se contribuye a la economía de estos pequeños productores paipperos, generando una inyección económica en las economías regionales”.

Asimismo, marcó el contraste con el orden nacional, donde ante “la importante inflación generada por el Gobierno libertario, nosotros seguimos manteniendo hace bastante ya los mazos de verduras a precios razonables, de $400 y $500”.

“Al no tener un intermediario de por medio, esto nos permite que podamos tener los precios con los que contamos”, subrayó.

A su vez, en cuanto a la producción paippera, destacó que comienzan a despuntar los atractivos de la temporada veraniega. “Ya estamos teniendo melón y sandía”, remarcó, mencionando que estos productos se suman a los tradicionales como verduras de hoja, hortalizas, frutas y otros como porotos frescos, huevos, miel, harina de maíz, etcétera.



