Con gran éxito, inició el Programa “Mi Pan Dulce Navideño”





En horas de la mañana de este jueves 20, comenzó con gran éxito el Programa “Mi Pan Dulce Navideño”, organizado por la asociación civil “Unidad, Esfuerzo y Trabajo”. Fue en las instalaciones de la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 532 “Dr. René Gerónimo Favaloro” del barrio Divino Niño de la ciudad capital.

De la jornada participaron estudiantes de 1° a 5° grado, junto con otros niños del barrio, quienes elaboraron su propio pan dulce navideño como parte de una actividad educativa, recreativa y solidaria.

Asimismo, se realizó una visita a la Escuela de Jardín de Infantes N° 24 “Santa Teresita del Niño Jesús”, donde también se compartió la propuesta con los más pequeños.

Cabe destacar que el objetivo del programa es que cada niño pueda preparar su pan dulce para compartir en familia, promoviendo de esta manera diferentes valores como la solidaridad, el compañerismo y el trabajo en equipo.

Al respecto, la presidenta de la asociación civil, Arminda Quiñonez, expresó un “profundo agradecimiento a los equipos directivos de los establecimientos educativos, como así también a la diputada provincial, la doctora Yanina Insfrán, por el constante apoyo brindado al proyecto”.

Para cerrar, invitó a participar de los próximos eventos del programa que se realizarán el próximo miércoles 26, a partir de las 8 horas, en el Jardín de Infantes N° 26 del barrio Fray Salvador Gurrieri, y el 2 de diciembre, a las 8.30 horas, en el Polideportivo del barrio La Paz.



