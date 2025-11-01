Detuvieron a un hombre que amenazó a un vecino con un machete en Los Chiriguanos

• El agresor quedó a disposición de la Justicia provincial

Integrantes de la Subcomisaría Los Chiriguanos aprehendieron a un hombre por amenazar con un arma blanca a un poblador de la mencionada localidad.

El miércoles último, un vecino denunció el caso y remarcó que el agresor actuó en forma violenta, tanto que generó temor y preocupación a los demás integrantes de la comunidad.

Ante la gravedad del hecho, el personal de la subcomisaría inició de inmediato las tareas investigativas y un operativo de búsqueda en distintos sectores de la localidad.

Tras un rastrillaje minucioso y la recolección de testimonios, los uniformados aprehendieron al sujeto y secuestraron el machete utilizado durante la agresión.

A todo esto, el detenido fue trasladado hasta la dependencia policial, se lo notificó de su situación legal y quedó a disposición de la Justicia provincial.







