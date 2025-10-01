En el Polideportivo del barrio La Paz, dictan un curso de reparación de celulares

El profesor Horacio Pastor, instructor del curso de reparación de celulares que se dicta, de forma gratuita, en el Polideportivo del barrio La Paz de la ciudad de Formosa, dio detalles de esta capacitación a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

En principio, indicó que, a partir de una gestión en conjunto con la Dirección de Educación Técnica del Ministerio de Cultura y Educación y otros organismos, esto es posible realizarlo, sumando también al Instituto Politécnico Formosa y al equipo del vicegobernador, Eber Solís.

El dictado de esta capacitación, detalló, “es los días miércoles y jueves, de 19 a 21 horas”, e indicó que son aproximadamente 12 clases (teóricas y prácticas), donde se verán desde los problemas más sencillos a los más complicados de lo que es la reparación de celulares.

“Este es un tema que hoy en día, como el teléfono es importantísimo, ya que estamos todo el tiempo conectados y comunicados”, es de interés e incluso “es una herramienta de trabajo”, por tanto, entonces, también “esta oferta es una salida laboral”, resaltó.

Por esa razón, a la convocatoria se presentaron “desde jóvenes hasta adultos”, interesados en este curso “que no hace ningún tipo de diferencia”, ya que es “libre y gratuito”, y con el que se busca, en especial, fomentar la participación de las mujeres, quienes, “al hacer las reparaciones, algunas veces, son más minuciosas y prolijas”, destacó. Por tanto, aclaró que “esto no es exclusivamente de hombres”.

Con respecto al curso, el instructor hizo hincapié en que es “básico, pero, a la vez, bastante intensivo”, con la intención que después las personas que lo terminen, “puedan continuar sumando más conocimiento”.

Y subrayó que “esto solamente se da porque hay un Estado presente”, y añadiendo que con la Subsecretaría de Empleo también se llevan estas ofertas a toda la provincia y con las aulas talleres móviles.

Por último, adelantó a AGENFOR que se abrirá otro módulo en el barrio Guadalupe que comenzaría la semana que viene, lunes y martes, de 19.30 a 21.30 horas. “La idea es llegar a diciembre finalizando estos cursos y entregar los certificados a los asistentes, avalados por el Ministerio de Cultura y Educación”, completó.



